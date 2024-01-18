ارتفاع أسعار النفط وسط المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 78.15 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.54% إلى 72.87 دولار للبرميل.

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وقال جاو جيان في شركة "تشاوجين فيوتشرز" لوكالة "بلومبرغ": "في حال تفاقم الوضع في البحر الأحمر وتوسع رقعة الصراع، سيؤدي ذلك إلى قفزة في أسعار النفط على المدى القصير".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها فجر اليوم، أن سفينة تجارية أمريكية تعرضت "لبعض الأضرار إثر قصف استهدفها قبالة اليمن، فيما لم تقع إصابات في صفوف طاقمها ولا تزال طافية".

وسبق أن أعلن الحوثيون استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، وأكدوا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

كذلك لقيت أسعار النفط دعما من تراجع العملة الأمريكية في الأسواق العالمية، وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.16% إلى 103.28 نقطة.

وحدت بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية من ارتفاع الأسعار، ووفقا لتقديرات معهد البترول الأمريكي صعدت مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 12 يناير الجاري بمقدار 0.5 مليون برميل، بينما توقع خبراء انخفاضا بمقدار 0.3 مليون برميل.

وبيانات المعهد عبارة عن تقديرات على أن تنشر وزارة الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم بيانات رسمية عن مخزونات الذهب الأسود.

المصدر: RT + بلومبرغ + نوفوستي