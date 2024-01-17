ارتفاع أرباح "سبيربنك" بنحو 5 مرات في 2023

كشف مسؤول كبير في "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، أن المؤسسة أنهت العام 2023 بشكل أفضل من المتوقع، مؤكدا خطط البنك تخصيص 50% من الأرباح للتوزيعات.

وأشار نائب رئيس "سبيربنك" ومدير الإدارة المالية في البنك تاراس سكفورتسوف، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع صافي أرباح "سبيربنك" في العام 2023 بنحو 5 أضعاف إلى 1.493 تريليون روبل.

وقال "سبيربنك" في بيان صحفي: "تم تحقيق أرباح صافية قياسية عند 1.493 تريليون روبل، وتم تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 24.7%".

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وزادت محفظة القروض بنسبة 26%، وبلغ حجم القروض الصادرة في العام الماضي 20 تريليون روبل لعملاء الشركات و8.3 تريليون روبل لعملاء التجزئة.

وللمقارنة فقد سجل "سبيربنك" في العام 2022 ربحا صافيا عند 300.2 مليار روبل.

المصدر: إنترفاكس