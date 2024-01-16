منتدى "دافوس" يصنف مشروعا عربيا ضمن أفضل المشاريع في العالم

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024" ضمن فعاليات اجتماعاته السنوية مبادرة حكومة دولة الإمارات "جاهز" ضمن أفضل المشاريع العالمية.

واختار "دافوس" المبادرة ضمن تقريره العالمي "بناء الجاهزية للغد"، الذي يرصد أفضل الممارسات المؤسسية العملية الرائدة والملهمة للجاهزية للمستقبل من حول العالم.

وتم اختيار مبادرة "جاهز"، المنصة الرقمية الوطنية الذكية لتمكين المواهب الحكومية الاتحادية بمهارات المستقبل من بين أكثر من 1000 مؤسسة حكومية وخاصة من كافة أنحاء العالم ومختلف القطاعات، بناء على النتائج والأثر الذي قامت بتحقيقه، حيث قام المنتدى باختيار أفضل 9 مشاريع فقط من مختلف أنحاء العالم في 3 فئات رئيسية الفئة الأولى فيها تغطي مواضيع المناخ والطاقة والغذاء، والفئة الثانية تغطي سلاسل الامداد، والفئة الثالثة تغطي الجاهزية المؤسسية.

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وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قد أطلق المبادرة في نوفمبر 2022.

المصدر: وام