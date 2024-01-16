صادرات الذهب الأسود من روسيا إلى تركيا تبلغ مستوى قياسيا

سجلت صادرات النفط الروسية إلى تركيا في ديسمبر الماضي مستوى قياسيا، حيث بلغت 444 ألف برميل يوميا، بحسب ما ذكرته صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن بيانات شركة "كليبر" المعنية بأبحاث الطاقة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن 85% من إمدادات الذهب الأسود الروسي إلى تركيا تمت بواسطة ناقلات نفط من ميناءين روسيين مطلان على بحر البلطيق وهما بريمورسك وأوست لوغا.

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وللمقارنة فقد كانت إمدادات الخام من روسيا إلى تركيا في نوفمبر الماضي عند 400 ألف برميل يوميا من النفط الروسي من ماركة "يورالس" وهو ما يعادل حوالي 14% من إجمالي صادرات روسيا النفطية عبر البحر.

كذلك أظهرت البيانات أن تركيا زادت وارداتها من وقود الديزل والمازوت ووقود الطيران من روسيا، وقفزت الإمدادات بنسبة 200% في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، لتبلغ نحو 0.29 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي يواصل شراء النفط الروسي، رغم الوعود والمساعي للتخلي عنه، ولكن بأسعار قياسية ويتم الشراء عبر الهند.

المصدر: "كوميرسانت"