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بورصة موسكو تسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023

مال وأعمال

بورصة موسكو تسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي MOEX، في تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 3200 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر من العام الماضي 2023.

وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.32% إلى 3195.45 نقطة، وقبل ذلك بدقائق سجل المؤشر قراءة فوق مستوى 3200 نقطة للمرة الأولى منذ 29 نوفمبر الماضي.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.96% إلى 1146.94 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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المصدر: RT

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