انخفاض التضخم في السعودية

انخفض التضخم في السعودية في شهر ديسمبر 2023، وذلك مع تباطؤ أسعار الأغذية والمشروبات وإيجارات السكن، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الاثنين.

وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.5% خلال شهر ديسمبر2023، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر2022، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر2023)، على أساس سنوي حيث سجل 1.7%.

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كما بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.3% خلال العام 2023 مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق 2022.

المصدر: الاقتصادية