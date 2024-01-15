ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الاثنين، مع مراقبة الأسواق لتطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام.
وبحلول الساعة 09:36 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 72.72 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.08% إلى 78.35 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
المصدر: RT + بلومبرغ