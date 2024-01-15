ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الاثنين، مع مراقبة الأسواق لتطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام.

وبحلول الساعة 09:36 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 72.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.08% إلى 78.35 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد

المصدر: RT + بلومبرغ