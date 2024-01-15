 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ws6z

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الاثنين، مع مراقبة الأسواق لتطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام.

وبحلول الساعة 09:36 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 72.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.08% إلى 78.35 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد
الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية
الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا