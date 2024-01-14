إغلاق العديد من المطاعم البريطانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

أغلقت الآلاف من المطاعم والحانات في بريطانيا بسبب ارتفاع فواتير الخدمات العامة والطاقة وتكاليف الإيجار، بحسبما نقلت صحيفة "إندبندنت".

وكتبت الصحيفة: "تؤكد إدارات المطاعم أنها لا تستطيع تحمل عبء فواتير الطاقة المتزايدة بسرعة. يتم إغلاق الآلاف من الحانات والمطاعم في جميع أنحاء المملكة المتحدة بشكل مستمر بسبب تكاليف الإيجار الباهظة وارتفاع أسعار الطاقة".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ يناير حتى سبتمبر 2023، تم إغلاق أكثر من عشر مطاعم في المملكة المتحدة يوميا. في الوقت نفسه، انخفض العدد الإجمالي للمطاعم والحانات في البلاد إلى أقل من 100 ألف لأول مرة في التاريخ.

تشمل العوامل الأخرى التي تؤدي إلى إغلاق المطاعم والحانات في المملكة المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الموظفين، بحسب الصحيفة.

المصدر: إندبندنت