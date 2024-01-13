كوريا الجنوبية.. رئيس البرلمان يزور المغرب وتونس والجزائر لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي

قالت وكالة "يونهاب" إنه من المقرر أن يزور رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان) كيم جين بيو، المغرب وتونس والجزائر لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي.

وقالت الجمعية الوطنية إن كيم جين بيو سيقوم بالجولة الإفريقية لمدة 10 أيام ابتداء من يوم 14 يناير.

وستركز الجولة على توسيع استثمارات الشركات الكورية وتنشيط التبادلات البرلمانية، وفق ما ذكرته "يونهاب".

وخلال زيارته إلى المغرب، سيلتقي كيم رئيسي مجلسي المستشارين والنواب وسيطلب منهما تقديم دعم الشركات الكورية الجنوبية لكي تشارك في مشاريع البنية التحتية وبناء المصانع، كما سيناقش معهما تعزيز التبادلات البرلمانية بين البلدين.

أما في تونس، فسيناقش رئيس البرلمان أيضا استكشاف مشاريع التعاون الاقتصادي مع الرئيس التونسي ورئيس البرلمان التونسي.

وسيزور كيم جين بيو الجزائر كوجهة أخيرة، وسيعقد محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني لمناقشة تعزيز التعاون ودعم الشركات الكورية العاملة في الجزائر.

المصدر: "يونهاب"