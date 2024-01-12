المركزي الأوروبي: منطقة اليورو شهدت ركودا تقنيا في الربع الأخير من 2023

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، بأن منطقة اليورو فشلت على الأرجح في تحقيق النمو في الربع الأخير من 2023.

وقال المسؤول الأوروبي، إن "منطقة اليورو ربما كانت تعاني ركودا تقنيا في الربع الأخير من عام 2023، وإن التوقعات لا تزال ضعيفة"، وأضاف أن "المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر 2023، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني".

ووفقا للمسؤول، كان النمو "مخيبا للآمال" و"يبدو أن التباطؤ في النشاط واسع النطاق، مع تأثر البناء والتصنيع بشكل خاص".

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وأشار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أن "الخدمات من المقرر أن تتراجع أيضا في الأشهر المقبلة نتيجة لضعف النشاط في بقية الاقتصاد".

يشار إلى أن الركود التقني يعرف على أنه انخفاض لربعين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي.

وتظهر البيانات أن نمو أسعار المستهلكين في الكتلة المكونة من 20 عضوا ارتفع من 2.4% في نوفمبر 2023 إلى 2.9% في ديسمبر 2023، ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ نمو الأسعار في الأرباع المقبلة.

المصدر: RT