الروبل يسجل أعلى مستوى أمام الدولار واليورو في نحو 6 أسابيع

واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، وسجل الروبل أعلى مستوى مقابل الدولار واليورو منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 61 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 87.98 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 نوفمبر الماضي.

وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 40 كوبيكا إلى 96.76 روبل، كما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 9 كوبيكات إلى 12.23 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من زيادة الطلب على الروبل في ظل فترة سداد الضرائب في روسيا، وقيام البنك المركزي الروسي بطرح عملات أجنبية في السوق المحلية.

المصدر: RT + برايم