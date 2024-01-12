لفترة وجيزة.. "مايكروسوفت" تتفوق على "آبل"

تفوقت شركة "مايكروسوفت"، أمس الخميس، على شركة "آبل" وأصبحت الشركة الأكثر قيمة في العالم، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2021.

وتم ذلك بعد أن حققت أسهم الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" بداية ضعيفة في العام الجاري 2024 بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الطلب.

بالمقابل تشهد أسهم "مايكروسوفت" ارتفاعا ملحوظا منذ العام الماضي، وذلك بفضل القيادة المبكرة التي اتخذتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في شركة OpenAI.

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وفي تعاملات أمس الخميس، صعد سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2% وصعدت بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 2.903 تريليون دولار ما منحها تفوقا لفترة وجيزة على شركة "آبل"، التي انخفض سهمها بنسبة 0.83%.

إلا أن شركة "آبل" قلصت من خسائرها عند التسوية وعادت "آبل" لصدارة الشركات من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت 2.886 تريليون دولار، بينما سجلت "مايكروسوفت" 2.858 تريليون دولار.

المصدر: رويترز