صعود أسعار الذهب الأسود بعد الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.37% إلى 73.73 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 2.31% إلى 79.20 دولار للبرميل.

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وأمس أغلقت عقود الخام التداولات على ارتفاع بنحو 2%، وسجل الخام الأمريكي عند التسوية 72.02 دولار للبرميل، فيما سجل خام "برنت" عند 77.41 دولار للبرميل.

وجاء الصعود بعد الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن على خلفية تعطيل حركة الملاحة في البحر الأمر واستهداف السفن، وأثار الهجوم المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ما سيحدث اضطرابات في إمدادات الخام العالمية.

ويرى خبراء أن الأنشطة الأخيرة في البحر الأحمر تتسبب في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ما يرفع علاوة المخاطر بالنسبة لأسعار النفط.

المصدر: RT + بلومبرغ