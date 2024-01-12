مسؤولة روسية تتحدث عن نمو الإنتاج الزراعي في عام 2023

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامتشينكو، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن روسيا تمكنت في عام 2023 من زيادة إنتاج المنتجات الزراعية بنسبة 2٪ كما تدل المعطيات الأولية.

وأضافت نائبة رئيس الحكومة: "سيتم إنجاز العام المذكور بديناميكيات جيدة للغاية في الإنتاج الزراعي والقطاعات الفرعية الرئيسية. ووفقا للتقديرات الأولية، قد ينمو الإنتاج الزراعي في عام 2023 بنسبة 2٪".

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ووفقا لمعطيات هيئة الأحصاء الفيدرالية الروسية "روستات"، بالأسعار الفعلية لعام 2022، أنتجت روسيا الاتحادية، منتجات زراعية بقيمة 8.563 تريليون روبل، بما في ذلك 4.946 تريليون روبل بقيمة منتجات المحاصيل و3.618 تريليون روبل من المنتجات الحيوانية.

وتؤكد المعطيات المتوفرة، أنه في هيكل الإنتاج، جاء 60.1% من المؤسسات والشركات الزراعية، و24.1% من محاصيل سكان الريف، و15.8% من المزارع الفلاحية.

وتتوقع وزارة الزراعة الروسية زيادة إنتاج الحبوب في روسيا بنسبة نحو 25%، لتصل إلى 130 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك كجزء من التطوير الاستراتيجي لقطاع الحبوب الروسي.

المصدر: نوفوستي