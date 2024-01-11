بوتين يحدد مسار السياسة النقدية في روسيا

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سيكون لفترة مؤقتة، وسيتم خفضه مع تراجع معدلات التضخم في البلاد.

وقال بوتين، في لقاء جرى اليوم مع رجال أعمال من الشرق الأقصى الروسي: "بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي سيكون مؤقتا، وهو ما أشارت إليه رئيسة البنك المركزي (إلفيرا نابيولينا). وسيتم خفض المؤشر مع حل المسائل المتعلقة بالتضخم وكبحه".

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف في العام 2024، وحينها سيكون البنك قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد.

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وقالت المسؤولة: "بناء على السيناريو الأساسي لدى "بنك روسيا" سيعود التضخم في العام المقبل 2024 إلى المستوى المستهدف 4%، وبعد ذلك يمكننا البدء في خفض سعر الفائدة".

وفي آخر اجتماع في 2023، قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساسا إلى 16% سنويا. ويقوم المركزي الروسي بتشديد السياسة النقدية منذ يوليو الماضي لمكافحة التضخم المتسارع.

المصدر: RT + تاس