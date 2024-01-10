ارتفاع أسعار النفط وسط تقييم الأسواق لآفاق الطلب العالمي

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء مع تقييم الأسواق لآفاق الطلب العالمي على الخام، بعد قرار السعودية خفض أسعار نفطها.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.57% إلى 72.65 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.48% إلى 77.96 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي تعاملات أمس الثلاثاء، أنهت عقود النفط التداولات على زيادة بنحو 2%، وأغلقت خام "برنت" عند 77.59 دولار للبرميل، والخام الأمريكي عند 72.24 دولار للبرميل.

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وتقييم الأسواق آفاق الطلب العالمي على النفط بعد قرار السعودية خفض أسعار خامها، حيث تعرضت الأسواق لضغوطات مطلع الأسبوع الجاري بعد القرار السعودي.

وأدى خفض أسعار مبيع النفط من قبل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى تعزيز المؤشرات على احتمال وجود ضعف في الطلب العالمي.

كما تترقب الأسواق اليوم صدور البيانات الرسمية للمخزونات في الولايات المتحدة.

المصدر: RT + بلومبرغ