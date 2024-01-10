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مصر تدرس إنشاء مدينة ترفيهية داخل أشهر مطارات البلاد

مال وأعمال

مصر تدرس إنشاء مدينة ترفيهية داخل أشهر مطارات البلاد
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كشف بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أن الحكومة تدرس إقامة منطقة ترفيهية قرب مطار شرم الشيخ الواقعة على البحر الأحمر بمشاركة من القطاع الخاص.

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وأفاد البيان، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة شرم الشيخ.

وأوضح وزير الطيران المدني المصري عباس حلمي إلى أن إجمالي مساحة المنطقة الاستثمارية المقترحة تُقدر بحوالي 4.18 مليون متر مربع يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على ثلاث مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تستغل في إقامة منطقة ترفيهية وفندق وناد رياضي، أو إقامة مدينة ترفيهية.

كما تطرق الوزير إلى الدراسة الفنية والمالية التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، والعوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يجري، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، دراسة مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، عن طريق الطرح المحلي والدولي، بهدف ضخ استثمارات جديدة، كأحد البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع.

المصدر: RT

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