بحضور بن زايد وعلييف.. الإمارات وأذربيحان تعززان علاقاتهما بمجموعة من الاتفاقات

وقعت الإمارات وأذربيجان اليوم مجموعة من المذكرات تهدف لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، وأبرزها مذكرتا تفاهم في مشاريع الكهرباء وتصدير الطاقة النظيفة.

ووقعت الوثائق في باكو، وتم ذلك بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشملت المذكرات:

- مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.

- مذكرة بشأن التعاون بين وزارة المالية في دولة الإمارات ونظيرتها وزارة المالية الأذرية.

- مذكرة بشأن التعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وجامعة أذربيجان الدبلوماسية.

- بروتوكول نوايا بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان.



- مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مشاريع نقل الطاقة الكهربائية.

- تعاون إستراتيجي لتصدير الطاقة النظيفة.

- خارطة طريق لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

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- اتفاقية تعاون استراتيجية بين شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" وشركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان "سوكار"، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول بما يدعم تحقيق انتقال عادل ومنصف ومنظم في قطاع الطاقة.

وبحث رئيس دولة الإمارات ورئيس جمهورية أذربيجان، علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتطلعاتهما نحو التقدم والتنمية والازدهار المستدام.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

المصدر: وام