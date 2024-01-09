أسعار النفط تعكس اتجاهها وتصعد نحو 78 دولارا للبرميل

عاودت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعها بعد انخفاض سجلته في تعاملات اليوم وأمس، وسط مخاوف الأسواق من ضعف الطلب العالمي على الخام، وخفض السعودية أسعار نفطها.

وبحلول الساعة 15:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.35% إلى 72.43 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.26% إلى 77.84 دولار للبرميل.

وقبل ذلك اليوم، جرى تداول عقود الخام الأمريكي عند 70.55 دولار للبرميل، وخام "برنت" عند 76.02 دولار للبرميل.

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وأمس عند التسوية تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو ملحوظ، وهبطت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 3.35% إلى 76.12 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 4.1% إلى 70.77 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن السعودية قررت خفض أسعار النفط الخام للمشترين على جميع وجهات تصديره بما فيها سوقها الرئيسي في آسيا لشهر فبراير المقبل، لتحفيز السوق.

وأدى خفض أسعار مبيع النفط من قبل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى تعزيز المؤشرات على وجود ضعف في الطلب العالمي، كذلك طغت الخطوة على المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT + بلومبرغ