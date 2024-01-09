بعدما سجلت أعلى مستوى في 9 أشهر.. ماذا ينتظر عملة "البيتكوين" في 2024؟

توقع المحلل المالي فلاديسلاف أنتونوف ارتفاع قيمة العملة المشفرة "البيتكوين" في العام الحالي 2024 إلى مستوى تاريخي يتجاوز 69 ألف دولار.

وأشار الخبير المالي إلى أن العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم ممكن أن تصعد فوق مستوى 50 ألف دولار في الأيام المقبل، وأن تتجاوز مستوى 69 ألف دولار بحلول نهاية العام 2024.

وأمس صعدت عملة "بيتكوين" المشفرة فوق مستوى 47 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 30 مارس 2022.

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وفي تعاملات اليوم الثلاثاء، جرى تداول العملة المشفرة عند مستوى 46.591 ألف دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" للعملات المشفرة.

يذكر أن قيمة عملة "البيتكوين" قفزت خلال العام الماضي 2023، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وحدوث اضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي.

وصعدت عملة "البيتكوين" بنحو 160٪% في 2023، وصنفت العملة بالأصل المالي الأكثر ربحا في العام الماضي.

المصدر: RT + برايم