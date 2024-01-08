تركيا.. رفع أجور المواصلات في إسطنبول بنسبة تتجاز 28%

رفع مركز تنسيق النقل (UKOME) في بلدية إسطنبول التركية يوم الاثنين، أجور المواصلات العامة بنسبة 18%، فيما زاد رسوم سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والمدارس بنسبة 28.09%.

وعقد أعضاء مركز تنسيق النقل في إسطنبول، اجتماعا برئاسة نائب الأمين العام لرئاسة البلدية، غوركان آق كون، لبحث نسبة زيادة أجور النقل العام في المدينة.

وحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول"، فبموجب القرار، ارتفعت أسعار سيارات الأجرة (التاكسي) من 13.75 ليرة إلى 17.61 ليرة لكل كيلومتر واحد، فيما ارتفعت أجرة أقصر مسافة بالتاكسي من 70 إلى 90 ليرة.

كما ارتفع سعر البطاقة الكاملة للنقل العام من 15 ليرة إلى 17.70 ليرة، وتذكرة الطلاب ارتفعت من 7.32 ليرات إلى 8.64 ليرات

فيما التذكرة المخفضة ارتفعت كذلك من 10.74 ليرات إلى 12.67 ليرة.

أما سعر ركوب قطار مرمراي الذي يربط شقي إسطنبول الأوروبي والآسيوي عبر سكك الحديد ويمر من تحت مضيق البوسفور، فارتفع من 33.20 ليرة إلى 39.17 ليرة.

وارتفع سعر أقصر مسافة (تشمل 4 كيلومترات) في الحافلات الصغيرة (ميني باص) من 12 ليرة إلى 15.50 ليرة، والمسافة بين 4 و7 كيلومترات ارتفعت من 13 ليرة إلى 16.50 ليرة.

هذا وارتفعت أجور الحافلات المدرسية شهريا من 1300 ليرة إلى 1665 ليرة لأقصر مسافة وتشمل حتى الكيلومتر واحد.

وفق الأناضول، فإن الدولار يعادل نحو 30 ليرة حاليا.

المصدر: "الأناضول"