وزير خارجية الهند يوقع اتفاقا لزيادة واردات الكهرباء من نيبال

وقع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار خلال زيارته إلى نيبال اتفاقا لزيادة واردات الكهرباء من نيبال خلال عشر سنوات.

وقال جايشانكار قبيل مغادرته نيبال عائدا لوطنه: "أؤكد لكم أننا ملتزمون بتوسيع (نطاق) دعمنا الثابت وعملنا بنفس الجدية لتحقيق المزيد من إمكانات العلاقة من أجل النفع الكامل لشعبي البلدين".

وكان جايشانكار وصل إلى نيبال يوم الخميس حيث التقى رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال ورئيس البلاد رام شاندرا بوديل وشارك في اجتماع مشترك ناقش العلاقات الثنائية.

ووقع البلدان اتفاقية طويلة الأجل لتجارة الطاقة حيث وافقت الهند على "السعي لزيادة تصدير الطاقة من نيبال إلى الهند إلى عشرة آلاف ميغاوات خلال إطار زمني مدته عشر سنوات"، حسبما أفاد بيان صحفي صادر عن السفارة الهندية في كاتماندو.

وأفاد جايشانكار بأنه "خلال زيارتي هذه المرة، عددا من الاتفاقيات المهمة حقا في مجالات التعاون في قطاع الطاقة وكذلك تنفيذ المشروعات.. أنا واثق للغاية من أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير إيجابي على حياة المواطن العادي في نيبال".

نيبال- التي تغطي معظمها الجبال- تبلغ قدرتها الإنتاجية من الكهرباء حاليا حوالي ألفان وستمائة ميغاوات لا أكثر، لكن لديها العديد من مشروعات الطاقة الكهرومائية التي يجري بناؤها أو التخطيط لها.

تعتمد نيبال على جارتها العملاقة في استيراد معظم المنتجات النفطية.

المصدر: AP