"فوربس" تفيد بأن 21 مليارديرا من قائمتها توفوا في عام 2023

أفادت مجلة فوربس الأمريكية، بأنه توفي بشكل إجمالي 21 مليارديرا في عام 2023 من بين 2640 شخصا أدرجتهم هذه المجلة في القائمة الأخيرة لمليارديرات العالم.

وذكرت المجلة، التي تعتبر إحدى المجلات الاقتصادية – المالية، الأكثر موثوقية ومعروفة في العالم، أن تسعة من بين هؤلاء المتوفين يحملون الجنسية الأمريكية. وبالإضافة لذلك توفي العديد من المليارديرات من الهند وماليزيا في العام الماضي.

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وأشارت المجلة، إلى أنه توجد امرأة واحدة فقط في هذه القائمة( قائمة المتوفين) – وهي تشاو نينج من المؤسسين المشاركين لشركة الأدوية الصينية WuXi AppTec.

ونوهت المقالة بأن متوسط ​​عمر المليارديرات الذين ماتوا في عام 2023 ، كان 85 عاما.

وبلغ عمر حوالي نصفهم الـ 90 عاما على الأقل. وكان رجل الأعمال الهندي كيشوب ماهيندرا ونائب رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، تشارلز مونجر، أكبر مليارديرين يموتان في عام 2023. وبلغ عمر كلاهما عند الوفاة 99 عاما.

المصدر: تاس