سوق الأسهم السعودية تنهي عام 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عاما

أنهت سوق الأسهم السعودية عام 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عاما بارتفاع 14.21%.

وتوضح الأرقام أن مؤشر السوق السعودية أنهى جلسة يوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.3% حيث أغلق عند 11967 نقطة (+35 نقطة) وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.

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وبارتفاع اليوم تصل مكاسب السوق السعودية خلال العام 2023 نحو 1500 نقطة وبنسبة 14.2%.

وفي التفاصيل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يوم الأحد مرتفعا 35.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11967.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 205 ملايين سهم سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "معادن" و"معدنية" و"أميانتيت" و"الباحة" و"فيبكو" الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات "نسيج" و"أنابيب الشرق" و"أسمنت المدينة" و"الوطنية للتعليم" و"مسك" الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.34%.

فيما كانت أسهم شركات "شمس" و"الباحة" و"أرامكو السعودية" و"أمريكانا" و"معادن" الأكثر نشاطا في الكمية، أما أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"معادن" و"سال" و"أماك" و"الراجحي" الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) آخر يوم في العام 2023 مرتفعا 305 نقاط ليقفل عند مستوى 24528.98 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 30.3 مليون ريال، علما أن كمية الأسهم المتداولة بلغت أكثر من مليوني سهم.

المصدر: وسائل إعلام سعودية