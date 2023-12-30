للمبتكرين الأفارقة.. "روساتوم" تطلق المسابقة السنوية السابعة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت

أعلنت شركة "روساتوم"، الشركة الحكومية الروسية المتخصصة في الطاقة النووية، اليوم السبت، عن إطلاق المسابقة السنوية السابعة Atoms Empowering Africa لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

وتم فتح باب التقديم للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 – 35 عاما، وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الشباب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال إنشاء فيديو قصير حول موضوع "فوائد الطاقة النووية لقارة إفريقيا".

وستقوم لجنة التحكيم المكونة من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية المعروفة، مثل AFCONE، ومجموعة الخبراء النوويين الإثيوبيين، وWIN Africa وغيرها، باختيار ثلاثة فرق فائزة.

ويفوز صانعو أفضل ثلاثة مقاطع فيديو برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى روسيا، حيث ستتاح لهم الفرصة لزيارة العديد من المناطق السياحية الشهيرة بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والمنشآت النووية المتقدمة ليستكشفون التقنيات الجديدة ويتعلمون المزيد عن فوائدها للإنسانية وتحسين حياة الناس. وسيكافأ بعض المشاركين الآخرين بجوائز خاصة لعملهم المتميز.

يذكر أن الطاقة النووية تحمل إمكانيات هائلة لإفريقيا، وتوفر فوائد عديدة للتنمية المستدامة في القارة. ومن خلال تبني التكنولوجيا النووية، تستطيع البلدان الإفريقية تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وحث الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والزراعة والصناعة.

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قال رايان كولير، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم لوسط وجنوب إفريقيا، إن مسابقة Atoms Empowering Africa بمثابة منصة لرفع مستوى الوعي حول هذه الفوائد وإلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين الأفارقة لاستكشاف إمكانيات الطاقة النووية.

انطلقت المسابقة لأول مرة في عام 2015، حققت نجاحا ملحوظا، وحصل أكثر من 60 فائزا على جوائز، وقد زار الثلث من الفائزين المنشآت النووية الروسية في موسكو وسوسنوفى بور وأوبنينسك وتومسك، ونوفو فورونيج، وغيرها.

المصدر: RT