حصاد 2023.. الاستثمار الأكثر ربحية لرجال الأعمال الروس

جلب العام 2023 أرباحا قياسية للمستثمرين في سوق الأسهم الروسية، وأفاد تقرير لموقع "أر بي كا" بأن الاستثمار الأكثر ربحية للمستثمرين الروس خلال العام كان الأسهم الروسية.

وأشار الموقع إلى أن مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX صعد منذ بداية العام 2023 وحتى 28 ديسمبر الجاري بنسبة 43.8% إلى 3101.99 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS في الفترة المذكورة بنسبة 12.5% إلى 1090.93 نقطة.

وقال محلل الأسواق ألبرت كورويف، إن مؤشر العائد الإجمالي لبورصة موسكو، الذي يأخذ في الاعتبار مدفوعات الأرباح، صعد بنسبة 53% منذ بداية العام.

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وأضاف رئيس قسم خبراء سوق الأوراق المالية في BCS World of Investments، أن سهم شركات مثل "سبير بنك" صعد بنسبة 88% و"تات نفت" بنسبة 90%.

وفي مايو من العام 2023، رجح النائب الأول لرئيس المركزي الروسي فلاديمير تشيستيوخين، حدوث "السيناريو الإيراني" في سوق الأوراق المالية الروسية، والذي يتمحور حول حدوث نمو سريع بفضل استثمارات السكان المحليين.

المصدر: أر بي كا