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روسيا.. قطاع الصناعات التحويلية ينمو بأسرع وتيرة منذ 2017

مال وأعمال

روسيا.. قطاع الصناعات التحويلية ينمو بأسرع وتيرة منذ 2017
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" بأن مؤشر مديري المشتريات (PMI) في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا ارتفع في ديسمبر الجاري إلى 54.6 نقطة، ويعد هذا النمو الأسرع منذ يناير 2017.

وأشارت الوكالة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن المؤشر صعد الشهر الجاري إلى 54.6 نقطة من 53.8 نقطة تم تسجيلها في نوفمبر 2023.

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وشددت "ستاندرد آند بورز غلوبال" على أن ارتفاع المؤشر في شهر ديسمبر 2023 يعد دليلا على وجود تحسن كبير في قطاع التصنيع.

وتشير نتيجة المؤشر فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط التجاري، وتحت هذا المستوى إلى انخفاضه (50 نقطة المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش).

المصدر: برايم

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