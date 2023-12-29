نائب رئيس الوزراء الروسي يحدد التحدي الرئيسي للاقتصاد الوطني

اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ إلى 16% يعد أحد التهديدات الرئيسية للاقتصاد الروسي.

وأشار المسؤول الروسي، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" نشرت اليوم الجمعة، إلى أن رفع سعر الفائدة الرئيسي يزيد الأعباء المالية على قطاع الأعمال والميزانية.

كذلك لفت إلى أن رفع الفائدة بنحو الضعف يساهم في ظهور صعوبات أمام المنتجات المستوردة ويؤثر على القروض المدعومة من الحكومة (قروض تقدمها الحكومة بشروط تفضيلية).

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وفي ديسمبر 2023، قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساسا إلى 16% سنويا.

وتهدف الخطوة لمواجهة التضخم، وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في وقت سابق، إن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف في العام 2024، وحينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد.

المصدر: "كوميرسانت"