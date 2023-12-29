الكرملين: سنواصل حماية المنتجين الوطنيين

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الروسية ستواصل الدفاع وحماية المنتجين الوطنيين.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على طلب تعليق حول تقدم شركة "بالتيكا" للجعة بطلب للكرملين لحماية علاماتها التجارية في البلدان الصديقة.

وفي وقت سابق، اتهمت شركة "كارلسبيرغ" (Carlsberg) السلطات الروسية بـ"سرقة" أصولها في روسيا، والحديث يجري عن "بالتيكا" للتخمير، وهي شركة تنتج أنواعا مختلفة من الجعة.

من جهتها دحضت وزارة المالية الروسية هذه الاتهامات، وأعلنت أن إدخال الإدارة المؤقتة في شركة "بالتيكا" التابعة لـ"كارلسبيرغ" لا يغير المالك وأن الحكومة الروسية لم تضع يدها عليها بل فقط تم إدخال إدارة مؤقتة لضمان مواصلة عمل الشركة، في إطار العقوبات الجوابية الروسية على الغرب.

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وتم إدخال الإدارة المؤقتة في "بالتيكا" بناء على مرسوم رئاسي روسي بتاريخ 16 يوليو 2023، والذي أجاز تطبيق الإدارة المؤقتة لإدارة الممتلكات، وجاء ذلك ردا على العقوبات الغربية وسرقة أصول روسية في أوروبا.

وعقب ذلك قامت الشركة الأم "كارلسبيرغ" بفسخ اتفاقيات الترخيص مع "بالتيكا" في روسيا في أوائل أكتوبر 2023.

بعد انطلاق العملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو ومارست ضغوطات على شركات غربية، وفي ظل ذلك قررت مجموعة من الشركات الانسحاب.

من جهتها أعلنت الحكومة الروسية دعمها للشركات والقطاعات الاقتصادية المتضررة، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الفراغ من انسحاب شركات غربية لن يستمر إلى الأبد، حيث ستملؤه شركات محلية ومن الدول الصديقة.

المصدر: RT + تاس