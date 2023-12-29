الروبل يعزز مواقعه ويسجل أعلى مستوى أمام الدولار في شهر

واصلت العملة الروسية ارتفاعها، اليوم الجمعة، وجرى تداول الدولار دون مستوى 89 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 88.97 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 30 نوفمبر الماضي.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.07 روبل إلى 98.55 روبل، لأول مرة منذ 20 ديسمبر الماضي، بينما تراجع سعر صرف اليوان بواقع 9 كوبيكات إلى 12.51 روبل.

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واعتبارا من 9 يناير 2023، سيبدأ البنك المركزي الروسي "بنك روسيا" في تنفيذ عمليات في سوق العملات في النصف الأول من العام القادم 2024، وتتضمن الإجراءات طرح عملات أجنبية في السوق، وستضاف هذه العمليات إلى النقد الأجنبي الذي أعلنت وزارة المالية الروسية أنها ستطرحها بشكل يومي في السوق والتي تعادل قيمتها 11.8 مليار روبل يوميا.

المصدر: RT + نوفوستي