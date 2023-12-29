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صعود أسعار النفط في آخر يوم تداول بـ2023.. كيف كان أداء الذهب الأسود خلال العام؟

مال وأعمال

صعود أسعار النفط في آخر يوم تداول بـ2023.. كيف كان أداء الذهب الأسود خلال العام؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية، ورغم الصعود إلا أن الأسعار تتجه نحو تسجيل أدنى مستوى سنوي في 4 سنوات.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.36% إلى 72.03 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 77.54 دولار للبرميل.

ولقيت الأسعار دعما من بيانات أظهرت تراجع المخزونات في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 22 من ديسمبر 2023، وأشارت البيانات إلى أن المخزونات انخفضت بمقدار 7.1 مليون برميل خلال الأسبوع.

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ورغم ارتفاع أسعار الخام اليوم إلا أنها تتجه نحو تسجيل أدنى مستوى سنوي في 4 سنوات.

وأمس الخميس، تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو 3%، في ظل تقييم الأسواق استئناف حركة الشحن عبر البحر الأحمر.

المصدر: RT + بلومبرغ

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