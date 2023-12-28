وريثة شركة "لوريال" تصبح أول امرأة تتجاوز ثروتها 100 مليار دولار

أصبحت وريثة شركة مستحضرات التجميل لوريال، فرانسواز بيتانكورت مايرز، أول امرأة في العالم تتجاوز ثروتها 100 مليار دولار.

ووفقا لمؤشر وكالة "بلومبرغ"، ارتفعت ثروة بيتانكورت مايرز إلى 100.2 مليار دولار اليوم الخميس، بعد ارتفاع أسعار أسهم لوريال، التي أسسها جدها في عام 1909.

وتشغل فرانسواز بيتانكورت مايرز البالغة من العمر 70 عاما منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والتي تقدر قيمتها بـ 268 مليار دولار.

وتمتلك هي وعائلتها 35% من الأسهم، وتم تصنيف بيتانكورت مايرز أغنى امرأة في العالم ثلاث مرات في 2021 و2022 و2023 من قبل مجلة "فوربس".

المصدر: تاس