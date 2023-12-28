في بورصة موسكو.. الروبل عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام الدولار

عززت العملة الروسية من ارتفاعها، اليوم الخميس، وجرى تداول الدولار دون مستوى 90 روبلا، وتم ذلك بعدما كشف البنك المركزي الروسي عن خططه في سوق العملات المحلي.

وبحلول الساعة 14:27 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.32 روبل (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 89.95 روبل، وبذلك يكون سعر صرف العملة الأمريكية قد تراجع دون مستوى 90 روبلا للمرة الأولى منذ 19 ديسمبر 2023.

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كما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.08 روبل إلى 100.09 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 9 كوبيكات إلى 12.65 روبل.

واعتبارا من 9 يناير 2023، سيبدأ البنك المركزي الروسي "بنك روسيا" في تنفيذ عمليات في سوق العملات في النصف الأول من العام القادم 2024، وتتضمن الإجراءات طرح عملات أجنبية في السوق، وستضاف هذه العمليات إلى النقد الأجنبي الذي أعلنت وزارة المالية الروسية أنها ستطرحها بشكل يومي في السوق والتي تعادل قيمته 11.8 مليار روبل يوميا.

المصدر: RT + نوفوستي