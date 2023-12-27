وزارة المالية الروسية تتوقع أن يبدأ تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام المقبل

أعلن نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبيسكوف اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية تتوقع أن تبدأ دورة التخفيض الرئيسي لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي بحلول نهاية عام 2024.

وقال تشيبيسكوف في مقابلة مع قناة "RBC-TV" ردا على سؤال حول التوقعات بشأن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك روسيا المركزي: "نتوقع أن يتم هذا التخفيض في العام المقبل..التوقعات مختلفة الآن، ولكن بحلول نهاية العام نتوقع بالتأكيد أن يحدث هذا".

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وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساسا إلى 16% سنويا.

وعقب إعلان القرار عززت العملة الروسية مواقعها، وجرى تداول الدولار في بورصة موسكو عند 89.74 روبل، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العملة الأوروبية عند 98.66 روبل، بانخفاض قدره 15 كوبيكا عن سعر الإغلاق السابق.

ويقوم المركزي الروسي بتشديد السياسة النقدية منذ يوليو الماضي لمكافحة التضخم المتسارع، وفي البداية تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%، فيما رفعها في أغسطس الماضي بنسبة 3.5% في ظل تراجع الروبل، وفي سبتمبر 2023 رفعها بنسبة 1% أيضا، وفي أكتوبر الماضي زادها المنظم الروسي بمقدار 2% إلى 15%.

المصدر: تاس+RT