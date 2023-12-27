رئيس الوزراء العراقي السوداني يدشن مشروع مدينة جديدة

وضع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حجر الأساس لمدينة الجواهري الجديدة في قضاء أبو غريب، غرب العاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن رئيس الحكومة أطلق اليوم مشروع مدينة الجواهري الجديدة، وأكد خلال المراسم قرب الإعلان عن 10 مدن أخرى.

وقبل أيام أشار السوداني إلى أن الحكومة العراقية عاكفة على عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة فيها، وأن العام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع.

ويعاني العراق من أزمة سكن في ظل تزايد عدد سكانه مقارنة بعدد المجمعات السكنية، إلى جانب صعوبة شراء السكن.

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية