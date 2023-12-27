مصر..رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة إلى الراغبين في الادخار

وجه رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر هاني ميلاد نصيحة إلى الراغبين في الادخار.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن"، أوضح هاني ميلاد أن "ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية إلى 2060 دولارا، انعكس على صعود أسعار الذهب بالسوق المحلي، وأن الأسعار الحالية تواكب نظيرتها بالسوق العالمي.



وأشار ميلاد إلى انعكاس تداعيات الأوضاع السياسية والاقتصادية كالحرب الإسرائيلية والأزمة الأوكرانية، إلى جانب توجه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض سعر الفائدة على الدولار خلال العام المقبل، نحو دفع المستثمرين للتنازل عن الدولار مقابل اقتناء الذهب.



هذا وحذر رئيس شعبة الذهب من شراء الذهب دون دمغات أو ضريبة ومصنعيه في ظل الترويج لذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "ممارسات خاطئة من المستهلك وإغراءات شكلية لكن جوهرها قد يكون عدم مطابقة الذهب للعيار أو أنه مسروق دون فاتورة فلا يمكنه إعادته مرة أخرى خاصة في ظل ارتفاع سعر الذهب".



ووجه هاني ميلاد نصيحة إلى الراغبين في الادخار، بالشراء على فترات متقطعة، موضحا: "الذهب ليس له سقف توقعات قد يصل إلى 4 أو 5 آلاف أمر وارد، على سبيل المثال كل من اشترى في يناير 2023 تضاعفت قيمة أمواله بواقع مرتين".

هذا وكشف مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية، حيث وصف الأمر بالـ "زيادة غير المبررة".

وبين الدكتور ناجي فرج في تصريحات خاصة لـRT، أن السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار الذهب في مصر هو زيادة القدرة الشرائية في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بالشكل المتداول حاليا، مشيرا إلى أن أسعار الذهب وصلت إلى قمة تاريخية لم تصل إليها من قبل.

المصدر: "الشروق" + RT