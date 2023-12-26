بوتين يبحث التعاون في مجال الغاز مع رئيسي كازاخستان وأوزبكستان

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاءين منفصلين مع رئيسي كازاخستان وأوزبكستان قاسم جومارت توكاييف وشوكت ميرضياييف.

وعقد اللقاءان في ختام أعمال القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، يوم الثلاثاء.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "زعيمي كازاخستان وأوزبكستان يبحثان مع بوتين على هامش القمة موضوع التعاون في مجال الغاز"، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتطور بشكل فعال.

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وأعاد إلى الأذهان أن شركة "غازبروم" الروسية نفذت مشاريع للإمدادات العكسية للغاز عبر منظومة الأنابيب القديمة، وبالتالي تستورد كازاخستان وأوبكستان الغاز من روسيا.

ووصف بيسكوف التواصل على هامش قمة رابطة الدول المستقلة بأنه "فعال ومفيد".

يذكر أن القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة عقدت بمشاركة زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

المصدر: تاس