الحظر الأمريكي على واردات المنتجات السمكية الروسية سيضرب السوق الأمريكية أولا

أعلن رئيس رابطة عموم روسيا لشركات مصايد الأسماك ورجال الأعمال والمصدرين جرمان زفيريف أن الحظر الأمريكي على استيراد المنتجات السمكية الروسية سيضرب السوق الأمريكية في المقام الأول.

وتعليقا على الحظر المعلن من قبل الولايات المتحدة على استيراد المنتجات السمكية من سمك السلمون وسمك القد والبلوق وسرطان البحر الروسية المنشأ، أشار زفيريف إلى أن النقص في سمك القد قد يضاف أيضا إلى النقص الحاد في سرطان البحر الموجود أصلا في الولايات المتحدة.

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وقال في محادثة مع وكالة "ريا نوفوستي": "إن الصدمة المؤلمة الناجمة عن قرار حكومة الولايات المتحدة سوف يشعر بها المستهلكون الأميركيون، وليس الصيادون الروس".

في وقت سابق فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على استيراد المنتجات البحرية (سمك السلمون وسمك القد والبلوق وسرطان البحر الروسي).

المصدر:RT