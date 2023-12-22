حصاد 2023.. اكتشاف مكامن نفط وغاز جديدة في روسيا زادت ثرواتها الطبيعية

سجلت احتياطات روسيا من الثروات الطبيعية زيادة جديدة خلال 2023 بواقع 470 مليون طن من النفط، و630 مليار متر مكعب من مكثفات الغاز بعد اكتشاف 30 حقلا جديدة في مختلف مناطق البلاد.

ومن أكبر الاكتشافات افتتاح حقل لموارد الهيدروكربونيات في جرف بحر قزوين وآخر في مقاطعة أورينبورغ في منطقة جنوب الأورال الروسية.

واكتشفت حقل جرف بحر قزوين "لوك أويل" أكبر شركة طاقة خاصة في روسيا، وتقدر احتياطيات الحقل بـ8.4 مليون طن من النفط و136 مليار متر مكعب من الغاز.

فيما اكتشفت الحقل في مقاطعة أورينبورغ شركة "غازبروم نفط"، وتقدر احتياطياته بـ7.5 مليون طن من النفط.

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وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أن احتياطيات الهيدروكربونات في البلاد ارتفعت بحلول نهاية 2023 بواقع 470 مليون طن من النفط الخام وبمقدار 630 مليار متر مكعب من مكثفات الغاز.

وعن إنتاج النفط والغاز سنويا في روسيا، أفاد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك بأن إجمالي إنتاج النفط السنوي سيبلغ 527 مليون طن وإنتاج الغاز سيصل إلى 642 مليار متر مكعب.

المصدر: نوفوستي