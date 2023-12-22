كم ستجني تركيا أموالا من "نفطها"؟

صرح وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، بأن تركيا تتوقع أن تحقق عائدات بقيمة 100 مليار دولار من قطاع السياحة حتى عام 2028.

وقال الوزير في كلمة في البرلمان التركي: "في 2022، استقبلنا 51.4 مليون زائر أجنبي، بزيادة 71% عن العام السابق. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 وصل إجمالي عدد الزوار الأجانب إلى 52.7 مليون".

وأضاف أن إيرادات السياحة البالغة 42 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 تتماشى مع هدف الخطة متوسطة المدى البالغ 55.6 مليار دولار.

وأكد الوزير، أن تركيا تخطو بقوة نحو تحقيق هدفها للعام 2028 المتمثل في جمع 100 مليار دولار من قطاع السياحة.

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وفي وقت سابق، وصف وزير الثقافة والسياحة التركي قطاع السياحة بأنه "نفط" تركيا، حينها قال: "نفطنا في الواقع هو السياحة، وهدفنا كبير جدا، نهدف إن شاء الله لتحقيق عائدات تبلغ 100 مليار دولار".

المصدر: نوفوستي + الأناضول