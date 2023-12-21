صافي أرباح البنوك الروسية بلغ 3.2 تريليون روبل منذ بداية العام الجاري

بلغ صافي أرباح البنوك الروسية في شهر نوفمبر الماضي، 268 مليار روبل، وحقق القطاع البنكي منذ بداية العام الجاري أرباحا بلغت 3.2 تريليون روبل.

ووفقا لأرقام وبيانات البنك المركزي الروسي الصادرة اليوم الخميس، "حقق القطاع البنكي منذ بداية العام أرباحا بلغت 3.2 تريليون روبل، وبلغ صافي الربح في نوفمبر 268 مليار روبل، فيما بلغ صافي الأرباح في أكتوبر الماضي 256 مليار روبل".

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 145 مليار روبل في شهر نوفمبر (113 مليار روبل في أكتوبر).

ووفقا للهيئة بلغ عدد البنوك التي حققت أرباحا بنهاية شهر نوفمبر 285 بنكا أي بنسبة 88% من عدد البنوك الإجمالي، وبلغت حصة أصول هذه البنوك 99% من إجمالي الأصول البنكية.

وفي وقت سابق اليوم صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العمل جارٍ على حل العديد من المشاكل في روسيا، الموجودة في الاقتصاد وفي المجال الاجتماعي والتمويل، مؤكدا أن الوضع في البلاد بشكل عام الآن مُرضٍ.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "لدينا الكثير من المشاكل التي نحتاج إلى العمل على معالجتها. في المجال الاجتماعي، وفي الاقتصاد، وفي المالية".

هذا وأشاد بأداء الاقتصاد الروسي، وأعلن أن مستوى الفقر في روسيا حتى نهاية العام 2023 سيسجل أدنى معدل له في تاريخ البلاد.

المصدر: تاس