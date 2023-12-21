شركات صينية "تهدد" قطاعا اقتصاديا في الولايات المتحدة

أشارت تقارير إعلامية إلى منافسة حادة يواجهها قطاع الألواح الشمسية في الولايات المتحدة من شركات صينية تنشط في هذا المجال.

وسلطت التقارير الضوء على المخاوف التي تنتاب شركات الألواح الشمسية الأمريكية في ظل انخفاض تكلفة إنتاج الألواح الشمسية في الصين بنسبة 42% في العام 2023.

وأفادت بأن انخفاض التكلفة يمنح الشركات الصينية ميزة كبيرة أمام المنافسين من الولايات المتحدة، ولفتت إلى أن التراجع في التكلفة يعود إلى الزيادة الحادة في إنتاج الألواح الشمسية في الصين.

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ويشعر المصنعون الأمريكيون بالقلق من أن موجة بناء مصانع جديدة للألواح الشمسية في الصين ستجعل مصانعهم غير مربحة عند التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وتبلغ تكلفة إنتاج الألواح في الصين حوالي 15 سنتا لكل واط، وهي أقل بنسبة 60% من السعر الأمريكي البالغ 40 سنتا لكل واط، بينما تبلغ تكلفة إنتاج نفس الألواح في أوروبا 30 سنتا لكل واط و22 سنتا لكل واط في الهند.

واللافت إلى أن الصين تمثل في الوقت الراهن 80% من طاقة صناعة ألواح شمسية في العالم.

المصدر: وكالات