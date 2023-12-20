أسعار النفط تواصل ارتفاعها و"برنت" فوق مستوى 80 دولارا

تواصل أسعار النفط ارتفاعها وصعدت عقود "برنت" في تعاملات الظهيرة اليوم الأربعاء، فوق مستوى 80 دولارا للبرميل في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 11:39 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 80.02 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.01% عن سعر الإغلاق السابق، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر 2023.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.8 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.2% عن سعر التسوية السابق.

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وأمس صعدت أسعار الذهب الأسود بنحو 1.5% في ظل ذعر الأسواق من هجمات البحر الأحمر، إذ أدت هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية إلى تعطيل التجارة البحرية وإجبار شركات شحن على تغيير مسار رحلات سفنها.

وعند التسوية، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.55% إلى 73.94 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ مطلع ديسمبر الجاري، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.65% إلى 79.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الشهر الماضي.

المصدر: RT + نوفوستي