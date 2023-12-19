أصول الإمارات الأجنبية تبلغ مستوى تاريخيا

لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 600 مليار درهم (نحو 163.48 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بحسب بيانات المركزي الإماراتي.

وأوضحت البيانات، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.4% من 583.84 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي إلى 597.72 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 13.9 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 21% أو ما يعادل 103.8 مليار درهم مقارنة بنحو 493.88 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.3% مقابل 426.03 مليار درهم خلال أكتوبر 2022، بزيادة تعادل نحو 171.7 مليار درهم خلال 12 شهرا.

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وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 5.14% إلى 367.03 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 349.08 مليار درهم في أكتوبر 2022. وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 166.27 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنحو 37% مقابل 121.49 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 44.8 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 64.42 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 10.8% مقارنة بنحو 58.12 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 6.3 مليار درهم. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام