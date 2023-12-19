الأمير عبد العزيز بن سلمان: نستهدف إضافة 20 غيغاواط سنويا من الطاقة المتجددة

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة تستهدف إضافة 20 غيغاواط سنويا من الطاقة المتجددة لتصل إلى 130 غيغاواط طاقة متجددة قبل 2030.

وجاء تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في الكلمة الافتتاحية لـ"مؤتمر الشبكات الذكية 23" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

كذلك أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى استعداد المملكة لتصدير الكهرباء بما يصل إلى 150 غيغاواط سواء كهرباء خضراء أو هيدروجين.

ويشارك في الحدث أكثر من 120 متحدثا محليا وإقليميا ودوليا لمناقشة أبرز المستجدات والتحديات في مجال الشبكات وزيادة مستويات استخدامها وتطبيقاتها في المملكة.

إقرأ المزيد

كذلك يناقش المؤتمر محاور مثل العدادات الذكية والحلول المتقدمة لإدارة البيانات، والجوانب التنظيمية وسياسات الطاقة، والذكاء الاصطناعي ودراسات سلاسل الكتل في الشبكات الذكية، وتطبيقات الأمن السيبراني في الشبكات الذكية.

المصدر: RT