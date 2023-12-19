نشرت مؤسسات الدراسات الدولية، قبل نهاية العام، توقعات مخيبة للآمال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، "فقد سقطت قاطراته في الركود وتجر الدول الباقية إلى هناك".

ولم تتحقق الآمال المعقودة في حصول الأفضل، وسيستمر الركود حتى منتصف عام 2024 على الأقل.

وفي الربع الأول من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة، وفي الربع الرابع من عام 2022 كان نفس المؤشر سالبا. وهذا ما يسمى الركود التقني - ديناميكيات سلبية لربعين متتاليين.

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لقد لاحظت المفوضية الأوروبية آنذاك، أن هذا ليس بالكثير ولن يستمر طويلا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس: "كان الركود في أشهر الشتاء سطحيا. والوضع في سوق العمل إيجابي، مما يؤكد الاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو".

لكن وكما اتضح، كانت هذه السيدة متفائلة أكثر من اللازم. في الربع الثاني – كان المؤشر إيجابي قريب من الصفر (0.2 في المائة على أساس ربع سنوي و 0.5 على أساس سنوي)، في الربع الثالث - سالبا 0.1 مقارنة بالربع السابق وإيجابيا 0.1 على أساس سنوي.

وعلى سبيل المقارنة: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في الربع الثالث بنسبة 5.5% على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثاني ــ بالإضافة إلى 7.8%.

ووفقا لمعطيات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية "روسستات"، ترتبط الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بزيادة في مؤشر الحجم المادي للقيمة المضافة في تجارة الجملة والتجزئة (17.1 بالمائة)، والبناء (10.0 بالمائة)، والتصنيع (9.9 بالمائة)، وفي الفنادق والمطاعم. قطاع (7.1)، المعلومات والاتصالات (6.7)، الزراعة (3.8)، النقل والتخزين (3.0).

المصدر: نوفوستي