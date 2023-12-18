بلغاريا تتجه نحو إلغاء "رسوم عقابية" مفروضة على الغاز الروسي

صوت مجلس الشعب البلغاري بالقراءة الأولى لصالح إلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على ترانزيت (عبور) الغاز الروسي، وجاء ذلك بحسب ما نقله التلفزيون الوطني في بلغاريا.

وجاء قرار النواب إلغاء هذه الرسوم المعروفة باسم "التعريفات العقابية"، بعد أن وجهت هنغاريا (المجر) إنذارا لبلغاريا وهددت باستخدام حق النقض ضد انضمامها إلى منطقة شنغن. وترى هنغاريا وصربيا أن الرسوم المرتفعة تهدد استقرار إمدادات الغاز الطبيعي.

وعلق على ذلك رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "مواصلة التغيير" البلغاري كيريل بيتكوف قائلا إن بلغاريا ستعود إلى خطة فرض التعريفات بعد تطوير "آلية شاملة" مع المفوضية الأوروبية.

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وفي منتصف أكتوبر الماضي، فرضت بلغاريا ضريبة بقيمة 20 ليفا (حوالي 10 يورو) لكل ميغاواط/ساعة من الغاز الروسي العابر، وبذلك تكون رسوم العبور قد شكلت 20% من السعر الحالي للغاز (50 يورو لكل ميغاواط في الساعة)، عادة تشكل رسوم العبور حوالي نسبة ضئيلة من سعر الغاز.

ووصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الرسوم البلغارية بأنها "عقابية"، وأكد وزير المالية البلغاري آسين فاسيليف للصحيفة أن "هدف الحكومة هو تقليص أرباح غازبروم".

المصدر: نوفوستي