بوتين يحدد أهداف روسيا خلال رئاستها لرابطة الدول المستقلة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية حل المسائل المتعلقة بعمل المنظمة الدولية للغة الروسية، التي تهدف لدعم ونشر هذه اللغة في العالم.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة للمشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة.

وقال بوتين: "ستولي روسيا خلال رئاستها (لرابطة الدول المستقلة) اهتماما خاصا بموضوع الحفاظ على تراثنا المشترك - اللغة الروسية، التي كانت وستظل لغة التواصل لمئات الملايين من الناس في بلداننا، وكذلك في العالم".

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وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في قمة بيشكيك في 13 أكتوبر الماضي تم التوقيع على وثيقة إنشاء المنظمة الدولية للغة الروسية.

وعن أهداف المنظمة، قال بوتين: "تم تصميم هذه المنظمة، الذي سيكون مقرها في سوتشي، للمساعدة في ضمان حماية وتعزيز اللغة الروسية باعتبارها مفتاح التفاهم المتبادل والتواصل الحر داخل رابطة الدول المستقلة وخارجها. ومن المهم الآن حل القضايا المتعلقة بعمل المنظمة".

كذلك لفت إلى أن بلاده تتوقع أن يشارك المشاركون من رابطة الدول المستقلة بشكل نشط وفعال في دورة الألعاب المستقبلية وألعاب الصداقة المقبلة في الاتحاد الروسي.

ورابطة الدول المستقلة هي منظمة أورو آسيوية مكونة من جمهوريات سوفيتية سابقة، وتم تأسيسها في 8 ديسمبر عام 1991 من قبل روسيا وبيلاروس وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي