الهند ترفع الحظر عن واردات الماس الروسية

قال مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية فيبول شاه إنه سيستأنف واردات الماس الخام بما في ذلك من روسيا بعد توقف دام شهرين.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة "تاس" نقلا عن ممثل المجلس، الذي قال إن "فترة حظر استيراد الماس التي تم إعلانها في 15 أكتوبر قد انتهت في 15 ديسمبر. وقد تم تقديمها لجميع الموردين والآن ألغيت بالنسبة للجميع".

وتابع: "أعتقد أن الواردات من روسيا يجب أن تستأنف أيضا"، مشيرا إلى أن الحديث عن أرقام وحجم الواردات ما زال مبكرا.

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وكانت إحدى شركات المجوهرات الهندية الكبرى قد قالت إنها تواصل العمل مع الموردين الروس. وقد أوصى قطاع الماس الهندي بتعليق واردات الماس الخام إلى البلاد لمدة شهرين من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر. وفي الأسبوع الأول من ديسمبر، قام ممثلو المنظمات التجارية بدراسة وضع السوق مرة أخرى وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن وضع السوق مع أسعار الماس الخام والمصقول قد تحسن.

وأشار رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات فيبول شاه إلى أن "الصناعة تأمل أن تظل الأسعار مستقرة ومرنة في الأشهر المقبلة، مع تعافي الطلب على الماس الطبيعي تدريجيا في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والشرق وأوروبا".

وتابع فيبول شاه: "سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات استخراج الماس لضمان التوازن بين العرض والطلب، فضلا عن إجراء حملات تسويقية فعالة لزيادة ثقة المستهلك والطلب على الماس الطبيعي. ونحن على ثقة من أنه من خلال تعاوننا واستدامتنا، سوف نحقق مستقبل مزدهر لصناعة الماس الهندية".

وتعد الهند رائدة عالميا في قطع وتلميع الماس الخام، حيث يوجد حوالي 90% من جميع قدرات الطحن في العالم في البلاد. ويستخدم البلد الماس الخام الخاص به، ويشتريه أيضا من الخارج، خاصة من إفريقيا وروسيا.

المصدر: تاس