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ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية من اضطراب إمدادات الخام العالمية على خلفية اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.70% إلى 71.93 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.63% إلى 77.03 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وأمس أعلنت الشركة السويسرية للشحن البحري (MSC) وقف حركة سفنها عبر قناة السويس، بعد هجوم الحوثيين على شركة نقل الحاويات ميرسك.

المصدر: RT + بلومبرغ

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